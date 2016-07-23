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رئيس كردستان ينتقد تجاهل بغداد لمقاتلي “البشمركة” في مواجهة داعش

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رئيس كردستان ينتقد تجاهل بغداد لمقاتلي “البشمركة” في مواجهة داعش رئيس كردستان ينتقد تجاهل بغداد لمقاتلي “البشمركة” في مواجهة داعش

رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني_أرشيفية

وجه رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني، انتقادات للحكومة الاتحادية في بغداد بسبب ما اعتبره تجاهلا منها لدور قوات البشمركة في محاربة داعش، واصفا تعاملها بغير اللائق، حسبما ذكرت “سكاي نوز عربية”.

وذكر بيان صادر عن موقع رئاسة اقليم كردستان، اليوم السبت، أن رئيس إقليم كردستان، مسعود برزاني، ناقش مع وفد أميركي برئاسة نائب السفير الأميركي، جوناثان كوهن، آخر التطورات الأمنية والعسكرية في جبهات القتال ضد تنظيم داعش والاستعدادات العسكرية الجارية لبدء معركة تحرير الموصل المرتقبة.

وأشار البيان الى أن برزاني انتقد بغداد بسبب إهمالها لدور قوات البشمركة في طرد داعش ودحره في أجزاء واسعة من البلاد، كما عاتبه على عدم دعوة ممثلي كردستان للحضور في مؤتمر واشنطن الخاص بمناقشة خطط محاربة داعش.

والتقى برزاني نائب السفير الأميركي بمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في العراق.

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