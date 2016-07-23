ليبيا تخوض تصفيات المونديال في مصر

اختار الاتحاد الليبي لكرة القدم مصر من أجل استضافة مباريات منتخبه الوطني في تصفيات مونديال 2018، فسيلعب فرسان المتوسط في مجموعة تضم تونس وغينيا والكونجو الديموقراطية.

ولا تخوض ليبيا مبارياتها في أرضها نظرا للأوضاع السياسية، فاعتادت اللعب في تونس بالسنوات الأخيرة.

وأشارت إذاعة شمس إف إم التونسية إلى أن هذا القرار جاء بعد وقوع ليبيا في مجموعة واحدة مع تونس بالتصفيات، وهو ما جعلها تغير البلد الذي سيستضيف لقاءاتها.

ويحل منتخب ليبيا ضيفا على الكونجو الديموقراطية يوم 3 أكتوبر المقبل، ثم يستضيف تونس في الجولة الثانية يوم 7 نوفمبر.