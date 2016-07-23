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إنبي يغرم صلاح سليمان بعد ظهوره في سموحة.. وشؤون اللاعبين تحسم الأمر

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إنبي يغرم صلاح سليمان بعد ظهوره في سموحة.. وشؤون اللاعبين تحسم الأمر إنبي يغرم صلاح سليمان بعد ظهوره في سموحة.. وشؤون اللاعبين تحسم الأمر

وقع الجهاز الفني لإنبي غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على صلاح سليمان مدافع الفريق بسبب ظهوره مع فرج عامر رئيس نادي سموحة وجورفان فييرا المدير الفني الجديد للأخير.

سموحة كان قد أعلن ضم صلاح سليمان رسميا في صفقة انتقال حر وهو ما ينفيه النادي البترولي الذي يؤكد ارتباط اللاعب بعقد معه.

وكان إنبي قد أخطر اتحاد الكرة بإيقاف صلاح سليمان وإحالته للتحقيق بسبب توقيعه لسموحة.

ذلك قبل أن يقرر معاقبته ماليا بغرامة قدرها 100 ألف جنيه بسبب تركه معسكر إنبي والمقام بالإسكندرية.

ومن المنتظر أن تحسم لجنة شؤون اللاعبين برئاسة محمود الشامي موقف اللاعب في حال عدم اتفاق الناديين على الحل الودي بينهما.

جدير بالذكر أن لائحة شؤون اللاعبين الجديدة تنص على حرمان النادي المتعاقد مع لاعب مرتبط مع فريق آخر من أي نشاط في فترة انتقالات واحدة مقبلة مع إيقاف اللاعب لمدة ستة أشهر وتغريمه ماليا بنفس قدر العقد الأكبر من بين الناديين.

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فيديو اليوم السابع