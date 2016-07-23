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بعثة الأهلي تصل المغرب استعدادا للوداد

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بعثة الأهلي تصل المغرب استعدادا للوداد بعثة الأهلي تصل المغرب استعدادا للوداد

وصلت بعثة النادي الأهلي للمغرب استعدادا لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في دوري أبطال إفريقيا

واستغرقت رحلة بعثة النادي الأهلي من إلى المغرب نحو 5 ساعات طيران، قبل أن يصلوا إلى مطار مراكش الدولي.

وكان في استقبال البعثة محمد إيهاب جمال الدين سفير مصر في المغرب وناجي بشارة القنصل المصري، بالإضافة لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وسبق سيد عبد الحفيظ بعثة الأهلي للمغرب قبلها بعدة أيام لتهيئة الأجواء قبل وصولهم.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد يوم 27 يونيو الجاري، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ويتحتاج الأهلي للفوز بالمباراة بأي طريقة للإبقاء على أماله في التأهل، بعدما جمع نفطة وحيدة في مبارياته الثلاث الأولى بتعادل أمام الوداد في القاهرة وخسارتين أمام أسيك أبيدجان في مصر وزيسكو يونايتد في زامبيا.

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