هذه هي أكثر إطلالات نانسي عجرم نعومة على الإطلاق!

تعتبر نانسي عجرم واحدة من أكثر نجمات الوطن العربي أناقة ومواكبة للموضة، لأنها تحرص دائماً على اختيار أجمل الملابس التي تناسبها وتناسب قوامها الرشيق. وما يُميّز أسلوب نانسي في الموضة أنه يتّسم بالنعومة وبعيد كلّ البعد عن البهرجة.

إيمان همّام عارضة عربية تنافس أشهر العارضات العالميّات

وبهذا، فقد استطاعت أن تحجز نانسي لنفسها مكاناً في مقدّمة قائمة أكثر النجمات العربيات أناقة. وهي لم تستغن يوماً عن الأسلوب الناعم الذي لطالما اشتهرت به، لاسيما في المناسبات الكبيرة والاحتفالات الضخمة، حيث نرى نانسي في فساتين سهرة ناعمة تختارها من دور الأزياء المفضّلة، بالنسبة لها، مثل دار "ايلي صعب" Elie Saab، أو "عز الدين علايا" Azzedine Alaia، أو "رالف أند روسو" Ralph&Russo أو غيرها من دور الأزياء العالمية أو المحلية؛ أو نراها في تنسيقات لطيفة عبارة عن تنانير مميّزة من توبات قصيرة أو قمصان أنيقة. وتنسّق نانسي عجرم مع هذه الإطلالات اكسسوارت ناعمة أيضاً تليق بالملابس التي اختارتها مثل الأحذية، وشنط اليد، والمجوهرات.

واليوم، قمنا بجمع أكثر إطلالات نانسي عجرم نعومة على الإطلاق، فشاهديها هنا بالصور، وأخبرينا رأيك بأناقتها.