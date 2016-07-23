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بالصور.. قوات ليبية تحقق مكاسب ضد " داعش " فى معارك ضارية بسرت

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بالصور.. قوات ليبية تحقق مكاسب ضد " داعش " فى معارك ضارية بسرت بالصور.. قوات ليبية تحقق مكاسب ضد " داعش " فى معارك ضارية بسرت
قالت القوات الليبية أنها تقدمت صوب وسط سرت فيما تسعى لاستعادة المدينة من تنظيم "داعش" فى أعقاب معارك ضارية استمرت حتى وقت متأخر الليلة الماضية وخلفت عشرات القتلى.

وتقدمت قوات متحالفة مع حكومة الوفاق الليبية المدعومة من الأمم المتحدة بشكل سريع نحو معقل الدولة الإسلامية فى ليبيا فى مايو أيار لكنها تواجه مقاومة شديدة من قناصة ومفجرين انتحاريين وألغام فى الوقت الذى تضيق فيه الخناق على وسط المدينة.

ومنذ العام الماضى يسيطر التنظيم على سرت بشكل كامل لتصبح أهم قواعده خارج سوريا والعراق وستمثل خسارتها انتكاسة كبيرة له، وبعد هدوء فى القتال هذا الأسبوع شنت القوات المدعومة من هجوما جديدا على عدة جبهات فى سرت بعدما قصفت فى البداية مواقع داعش بالمدفعية والغارات الجوية.

احداث ليبيا (1)
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جندى ليبى فى مواجهة مع داعش

احداث ليبيا (2)
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جندى ليبى وخلفه مدفع يطلق النيران

احداث ليبيا (3)
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دبابة ليبية

احداث ليبيا (4)
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جندى ليبى فى ساحة المعركة

احداث ليبيا (5)
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ليبيون يصوبون أسلحتهم نحو عناصر داعش

احداث ليبيا (6)
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ليبى يطلق قذيفة أر بى جى

احداث ليبيا (7)
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جندى يصلى فى ساحة المعركة

احداث ليبيا (8)
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اطلاق صاروخ

احداث ليبيا (9)
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دانات مدافع بجوار ومدفع يطلق نيرانه

احداث ليبيا (10)
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جندى يصوب سلاحه تجاه عناصر داعش

احداث ليبيا (11)
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محاولة اطلاق قذيفة

احداث ليبيا (12)
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جنود داخل أحد البنايات

احداث ليبيا (13)
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جنود يصوبون أسلحتهم عبر أحد الجدران

احداث ليبيا (14)
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كتلة لهب تخرج من فوهة أحد المدافع

احداث ليبيا (15)
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سيارات ومدافع وجنود يتجمعون فى احدى الساحات


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مصر 365

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