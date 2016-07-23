التحالف الدولى يعترف بمقتل 50 مدنيا فى غارة نفذتها على مدينة منبج بسوريا

أعلنت قوات التحالف الدولى لمحاربة تنظيم "داعش"، مقتل أكثر من 50 مدنيا فى سوريا جراء غارة جوية شنتها على مدينة منبج قبل 3 أيام، وذلك إثر تغلغل مقاتلين من داعش فى صفوف المدنيين.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم السبت، عن المتحدث باسم قوات التحالف الدولى العقيد كريستوفر جارفر قوله، إن" الغارة كانت تستهدف موقعا لتنظيم "داعش" إلا أن تقارير وردت لاحقا من مصادر مختلفة أفادت باحتمال وجود مدنيين بين مسلحى التنظيم الإرهابى.

وأشار جارفر إلى أن الهجوم ضد داعش فى منبج تم بناء على معلومات حصل عليها التحالف الدولى مما يسمى "التحالف العربى السورى"، وهو إحدى القوات المنضوية تحت "قوات سوريا الديمقراطية".

ومن جانبها..أفادت مصادر محلية بأن القصف استهدف تجمعا للمدنيين كانوا يحاولون الخروج من قرية "توخار" بريف منبج بسبب القصف والاشتباكات فى محيطها.