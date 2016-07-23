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لبنان: نجحنا فى القبض على أخطر مهربى الأقراص المخدرة بتعاون أمنى سعودى

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لبنان: نجحنا فى القبض على أخطر مهربى الأقراص المخدرة بتعاون أمنى سعودى لبنان: نجحنا فى القبض على أخطر مهربى الأقراص المخدرة بتعاون أمنى سعودى
قالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى اللبنانى إن مكتب مكافحة المخدرات المركزى ومكاتبه الإقليمية فى وحدة الشرطة القضائية، بالتنسيق والمتابعة مع السلطات الأمنية المختصة فى المملكة العربية ، نجح فى القبض على شخص لبنانى فى بلدة كسارة ينشط بتهريب حبوب الكبتاغون المخدرة إلى دول الخليج بكميات كبيرة وأساليب مختلفة.

وأكدت المديرية العامة للأمن الداخلى اللبنانى فى بيان صحفى على موقعها الإلكترونى، اليوم السبت، أن التحرك يأتى ضمن إطار ملاحقة شبكات تصنيع وتهريب حبوب الكبتاغون، موضحة أنه نتيجة المتابعة والرصد الدقيقين تمكن مكتب مكافحة المخدرات المركزى ومكاتبه الإقليمية فى وحدة الشرطة القضائية بالتنسيق والمتابعة مع السلطات الأمنية المختصة فى المملكة العربية السعودية تم القبض على المتهم فى المملكة وبحوزته كمية من هذه الحبوب المخدّرة بلغ عددها 310320 حبة قام بتهريبها، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة بإشراف القضاء المختص للقبض على باقى المتورطين.

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