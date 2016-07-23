صور عن رحلة اليسا إلى أثينا

اختارت النجمة اليسا أثينا اليونانية لقضاء إجازتها الصيفية، والتنعّم بشواطئ بحر اليونان والشمس الساطعة.

فإذا رغبت بالسفر على طريقة اليسا، يقدم لك "سيدتي. نت" أبرز العناوين السياحية والنشاطات التي يمكن الاستمتاع بها في العاصمة اليونانية.

1. العناوين التي تستهوي عشاق الآثار في المدينة:

- "المتحف البيزنطي": يقدّم المتحف نماذج رائعة عن الفترة البيزنطية في التاريخ اليوناني. وهو يقع في قصر يعود للقرن التاسع عشر، كان بُني أصلاً للدوقة دي بلايسانس، زوجة شارل فرانسوا ليبرون. ويعرض مجموعةً ثمينةً من الفنّ البيزنطي، بما فيها أكثر من 25000 قطعة، فضلاً عن التماثيل واللوحات والأيقونات والمنسوجات والفسيفساء.

- "أغورا" القديمة: يعود تاريخها إلى القرن السادس قبل الميلاد، وهي بمثابة مركز الحياة اليومية في أثينا القديمة.

الجدير بالذكر أن المعنى الحرفي لكلمة "أغورا" هو "مكان التجمع"، حيث كانت تمثّل المركز السياسي والإداري والاقتصادي والاجتماعي في اليونان القديمة. كما استقبلت "أغورا" أيضاً الأحداث الرياضية والعروض المسرحية الشهيرة.

2. نشاطات...

- التنزّه داخل "حديقة أثينا الوطنية"، التي تشكّل المتنفّس لسكّان المدينة. علماً بأنّ تاريخها يعود إلى القرن التاسع عشر. وهي تضمّ حوالي 519 نوعاً من النباتات، من بينها أشجار النخيل والليمون.

- التجوّل في حيّ "أنافيوتيكا" المتمركز على المنحدرات الشمالية من "الاكروبولس"، بجانب مدخل "أغورا"، ويعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر إذ بنيت المنازل الأولى في عهد أوتو عندما جاء العمّال من جزيرة أنافي إلى أثينا من أجل تجديد قصر الملك أوثون.

- الصعود الى قمة جبل الليكابيتوس، فهو عبارة عن تلّة من الحجر الجيري الطباشيري، يقع على ارتفاع 300 متر فوق مستوى سطح البحر، ويقدّم رؤيةً واضحةً لجميع أنحاء حوض "أتيكا" وبحر إيجه، وتغطّي أشجار الصنوبر قاعدته. وتوفّر عربة الركاب المحمولة بواسطة الأسلاك الخاصّة للسائحين رحلةً إلى المناطق الجبلية يومياً، من التاسعة صباحاً حتى الثالثة صباحاً مقابل 4 يورو للفرد.