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أفكار لتحويل الـ"روف" إلى حديقة مصغّرة

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السبت 23-07-2016 17:13

تفتقر معظم البيوت في المدن المكتظّة للمساحات الخارجية، خصوصاً في المجتمعات العربيّة، إلا أنه يمكنك تخصيص جلسة في الهواء الطلق من خلال الاستفادة من الـ"روف" المهمل وتحويله إلى حديقة مصغرة، بعد تطبيق أفكار مهندسة الديكور ديالا غمراوي الآتية:

- غطّي الأرضية بالحجر الطبيعي أو الـ"سيراميك" الشبيه بـ"الباركيه"، ووزّعي العشب الصناعي في الزوايا، وضعي طاولة الطعام فوق العشب.
- خصّصي جلسةً في إحدى الزوايا، على أن تكون قاعدة أريكتها الرئيسة مبنية من الطوب، ما يذكّر ببيوت الضيعة! واختاري لها أيضاً عدداً من الـ"بوف" ذات القماش المريح الملوّن بألوان فاتحة، على أن تكون القاعدة بلون حيادي.
- اكسي الجدار المقابل للجلسة بالعشب الأخضر الاصطناعي، وعلّقي أصص الأزهار الملوّنة عليه.
- استبدلي الموقد المجوّف بالطاولة، في وسط مساحة الجلوس.
- استعيني بـ"البرغولا" المصنوعة من القماش أو شرائح من خشب "التيك" المقاوم للعوامل الخارجية والموزعة بالطول
أو بالعرض. كما يمكن استعمال الحديد المطلي الشبيه بالخشب الذي يدوم لمدّة أطول.
- صمّمي مطبخاً صغيراً من الحجر في إحدى الزوايا، إذ توفرّت لديك مساحة كافية. وفيه، يمكن الطهي والشواء.
- اهتمّي بالإضاءة، من خلال توزيع المصابيح الجانبيّة التي تنشر نورها في الاتجاهات كافة، ووزّعي الفوانيس والمشاعل على السور العالي للجلسة.

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سيدتي