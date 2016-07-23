تقرير فرنسي – مصطفى فتحي الخطة ب لليل والسبب مغربي

ما زالت أعين الأندية الأوروبية تراقب مصطفى فتحي جناح نادي الزمالك. وهذه المرة نادي ليل الفرنسي يضع اللاعب كخطة ب للفريق والسبب سفيان بوفال.

نادي بولونيا الإيطالي قدم عرضا رسميا للزمالك من أجل الحصول على مصطفى فتحي ولكن مرتضى منصور رئيس النادي رفض بيع اللاعب بـ"5ملايين جنية فقط". (طالع التفاصيل)

ولكن الأمور لم تتوقف عند بولونيا فقط. مصطفى فتحي أصبح هدفا لنادي ليل الفرنسي من أجل تعويض رحيل محتمل للموهبة المغربية سفيان بوفال حسبما أشار "بوت فوتبول كلوب" الفرنسي.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن مصطفى فتحي يعد الخطة ب وليس الخطة الأساسية لنادي ليل.

المغربي بوفال أصبح على مقربة من الرحيل من نادي ليل متجها إلى الدوري الإنجليزي مع وجود إهتمام قوي من نادي واتفورد.

وأوضح التقرير الفرنسي أن نيكولاس دي بريفللي لاعب نادي ريمس والتونسي نايم سليتي لاعب النجم الأحمر الفرنسي هما الخطة الأساسية لنادي ليل.

بعدهما يأتي مصطفى فتحي صاحب الـ22 عاما كخطة ب للنادي الفرنسي.