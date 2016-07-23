أخبار عاجلة

داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر -
مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية -
مساء dmc - ياسمين الحصري : تعليقاً على الحادث الإرهابي "اللهم إنتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل" -
فيديو| عمرو وردة يصنع هدفا.. ويقود باوك لاكتساح باناثينايكوس -
مساء dmc - من أمام مشرحة طنطا : هناك حالة من الحزن تسيطر على الجميع وهناك الكثير من الإغماءات -
مساء dmc - ماجدة مجلي " إحدى أقارب الشهيد إبراهيم جرجس " : إيه الهدف إني أقتل أطفال وهي بتصلي -
أول تعليق من زوج العميد نجوى الحجار شهيدة الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الغد.. سقوط أمطار ونشاط للرياح وتدهور الرؤية على الطرق بالمناطق التالية -
مساء dmc - لقاء مع أحد الناجين من تفجير كنيسة مارجرجس وهو متمسك بأشلاء ضحايا الكنيسة -
مساء dmc - السيدة / جيهان السادات : لا أحد يطلب الصلح مع الإخوان هم " الإخوان القتلة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير فرنسي – مصطفى فتحي الخطة ب لليل والسبب مغربي

Google+ Print
تقرير فرنسي – مصطفى فتحي الخطة ب لليل والسبب مغربي تقرير فرنسي – مصطفى فتحي الخطة ب لليل والسبب مغربي

ما زالت أعين الأندية الأوروبية تراقب مصطفى فتحي جناح نادي الزمالك. وهذه المرة نادي ليل الفرنسي يضع اللاعب كخطة ب للفريق والسبب سفيان بوفال.

نادي بولونيا الإيطالي قدم عرضا رسميا للزمالك من أجل الحصول على مصطفى فتحي ولكن مرتضى منصور رئيس النادي رفض بيع اللاعب بـ"5ملايين جنية فقط". (طالع التفاصيل)

ولكن الأمور لم تتوقف عند بولونيا فقط. مصطفى فتحي أصبح هدفا لنادي ليل الفرنسي من أجل تعويض رحيل محتمل للموهبة المغربية سفيان بوفال حسبما أشار "بوت فوتبول كلوب" الفرنسي.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن مصطفى فتحي يعد الخطة ب وليس الخطة الأساسية لنادي ليل.

المغربي بوفال أصبح على مقربة من الرحيل من نادي ليل متجها إلى الدوري الإنجليزي مع وجود إهتمام قوي من نادي واتفورد.

وأوضح التقرير الفرنسي أن نيكولاس دي بريفللي لاعب نادي ريمس والتونسي نايم سليتي لاعب النجم الأحمر الفرنسي هما الخطة الأساسية لنادي ليل.

بعدهما يأتي مصطفى فتحي صاحب الـ22 عاما كخطة ب للنادي الفرنسي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع