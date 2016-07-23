الرئيس الجزائرى يؤكد للسيسى حرصه على تعزيز وتعميق علاقات البلدين

أكد الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة حرصه الدائم على العمل من أجل تعزيز وتعميق علاقات الأخوة والتعاون التى تربط بين مصر والجزائر.

جاء ذلك فى برقية تهنئة بعث بها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة احتفال بلاده بالذكرى الـ64 لثورة 23 يوليو، وقال الرئيس الجزائرى "يطيب لى بمناسبة إحياء الشعب المصرى الشقيق للذكرى الرابعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة أن أعرب لكم، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسى عن أحر التهانى وأطيب التمنيات بهذه الذكرى الخالدة داعيا الله عز وجل أن يعيدها عليكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية وعلى بلدكم الشقيق بمزيد من الرقى والإزدهار والتقدم تحت قيادتكم الرشيدة".

وأضاف الرئيس بوتفليقة: "وإذ أغتنم هذه المناسبة الغالية لأعبر لكم مجددا عن ارتياحنا لما تشهده العلاقات بين بلدينا الشقيقين من تطور، أؤكد لكم حرصنا الدائم على العمل سويا على تعزيز وتعميق علاقات الأخوة والتعاون نحو آفاق أوسع والارتقاء بها إلى مستوى التاريخ النضالى المشترك لشعبينا الشقيقين مع التأكيد على ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق بيننا بما يحقق مصالحنا المشتركة ويحفظ أمن بلدينا ويساهم فى إرساء دعائم السلم والاستقرار فى المنطقة".

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