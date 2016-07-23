بالفيديو.. وصول جثمان اللواء جمال سعيد حكمدار القاهرة مسجد السيدة نفيسة لصلاة الجنازة

وصل منذ قليل، جثمان اللواء جمال سعيد، مساعد وزير الداخلية حكمدار القاهرة، إلى مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة عليه بعد أن وافته المنية صباح اليوم السبت، أثناء عودته من الساحل الشمالى.

وكثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها فى محيط مسجد السيدة نفسية، أثناء صلاة الجنازة على جثمان اللواء جمال سعيد حكمدار العاصمة.

وحضر عددا من مساعدى وزير الداخلية بالزى الرسمى للمشاركة فى تشييع الجثمان، كما حضر عددا كبيرا من الفنانين أصدقاء الفنان أحمد جمال نجل الفقيد.

كما حضر عددا كبيرا من الشخصيات العامة بينهم طاهر أبو زيد عضو مجلس النواب، والمستشار محمد شرين فهمى، وزكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق.

تشديدات أمنية ترقبا لمشاركة وزير الداخلية فى جنازة حكمدار العاصمة

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