رئيس جامعة بني سويف يحيل واقعة سرقة وإحراق 61 كراسة إجابة للنيابة العامة‎‎

أحال الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم السبت، واقعة سرقة و احراق 61 كراسة إجابة بكلية الحقوق إلى النيابة العامة، وجاء ذلك بناءًا على المذكرات المقدمة من عميد الكلية ومدير الأمن الادارى ومدير أمن كلية الحقوق

> بأن هذة الكراسات خاصة بطلاب محاليين إلى مجالس تأديب لضبطهم متلبسين بالغش اثتاء الامتحانات، وسرقة هذة الكراسات من داخل مكتب الشئون القانونية بكلية الحقوق.

وعلي الفور أمر رئيس الجامعة بإستدعاء الشرطة لمعاينة مكان السرقة واثبات الحالة , وكلف إدارة الشئون القانونية بالجامعة بتحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير القانونية حيال الواقعة، كما أمر بتشكيل لجنة عليا للتحقيق برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأفادت المذكرة المقدمة من مدير الأمن الادراى سرقة مظروف يحتوى على عدد 61 كراسة اجابة خاصة بالفرقة الثالثة والخاصة بالطلاب المحاليين الى مجالس التتأديب بحالات غش عن دور مايو 2016، والأحراز الموجودة داخل كراسات الإجابة، ومحاضر التحقيق، وقرارات مجلس التأديب.

وتابعت المذكرة أنه بالمعاينة الفعلية لمكتب الشئون القانونية بكلية الحقوق من قبل أفراد وضباط الأمن الادارى تبين انه لا توجد أى آثار لكسر باب المكتب او محاولة الدخول الى المكتب بالقوة بما يفيد أن باب المكتب قد تم فتحة بواسطة المفتاح الخاص بالمكتب .

ووصلت قوات الشرطةإلى محل الواقعة وبدأوا بمعاينة المكتب، وتم تحرير محضر رقم 11783 جنح أسم بنى سويف واحالة الموضوع برمته الى النيابة العامة.

ولجدير بالذكر أنه أكتشف اثناء تواجد الشرطة وجود دخان كثيف يخرج من الباب الخاص بدورات المياة الموجودة بالجانب الايمن بالطابق الثالث. وبتتبع الدخان تبين وجود حريق داخل دورة المياة واشتعال النيران فى بعض الارواق وقاموا بإطفائها على الفور قبل ان تحترق بالكامل وبمراجعة تلك الاوراق التى لم تحترق، تبين أنها الاوراق التى فقدت من غرفة الشئون القانونية، ومما يفيد أن جريمة السرقة لم تكتمل حيث أن الظرف الذى تم سرقته ثم احراقة لم يحترق بالكامل.

من جانبة أكد لطفى أن الجامعة سوف تقابل بكل حزم وقوة كافة أشكال الفساد والأهمال، وذلك من خلال تطبيق القانون لردع كافة اشكاله وأنماطه، موكدًا أن التحقيق سيكشف المتهم بسرقة أوراق الإجابة ثم حرقها.