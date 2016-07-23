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سقوط 5 تجار مخدرات خلال حملة أمنية بجنوب الجيزة

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سقوط 5 تجار مخدرات خلال حملة أمنية بجنوب الجيزة سقوط 5 تجار مخدرات خلال حملة أمنية بجنوب الجيزة
تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم السبت، من ضبط عدد من العناصر الإجرامية بحوزتهم كميات مختلفة من المخدرات بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع وعرض المتهمين على النيابة العامة.

كان اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، شن حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع رؤساء مباحث ضباط أقسام الحوامدية والبدرشين والعياط والصف، وأسفرت عن ضبط 5 تجار مخدرات وبحوزتهم حشيش وعقاقير مخدرة.

واعترف المتهمون بترويج المخدرات على المتعاطين بمنطقة جنوب الجيزة، وأخطر اللواء أحمد حجازى مدير الأمن.


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