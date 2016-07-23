هذا ما قامت به سيرين عبد النور في حفل وائل كفوري في مهرجان أعياد بيروت

أحيا الفنان وائل كفوري مساء أمس ليلة من أضخم الليالي، ضمن مهرجانات أعياد بيروت، بحضور جماهيري فاق الأربعة آلاف شخص. ومنذ لحظة اعتلائه المسرح، اختار كفوري أن يغنّي المواويل،وبدا مرتاحاً جداً،بعكس الكثير من المهرجانات التي أحياها،حيث قال بنفسه إنّه يغني من قلبه، بسبب الحشد الكبير في المكان .

في ليلة وصفت بالباهرة، قدّم نجم "الغرام المستحيل" باقة من أجمل أغنياته الرومانسية أمام الآلاف من الجمهور، الذي توافد من كلّ المناطق اللبنانية للاستمتاع بهذه السهرة الرومانسية، وعلى رأسهم الفنانة سيرين عبد النور، التي حرصت على الجلوس في الصف الأمامي، فلم يكن من كفوري إلا أن خصّها بالتحية، وهي التي بدت في قمّة الانسجام أثناء استماعها لصوتهن فصفّقت له، وردّدت معه أجمل أغنياته. كذلك حضرت النجمة سارة الهاني والفنان ربيع بارود والممثل طوني عيسى الحفل.

نجاح جديد سجّله كفوري لم يكن وليد الساعة، بل جاء بعد سلسلة نجاحات أحياها مؤخّراً، لا سيّما في مهرجان "جرش" في الأردن، وما تزال أغنياته تحقق نسبة استماع عالية بفضل روعتها؛ فالجمهور لم يتمالك نفسه عندما غنّى كفوري لهم "ما وعدتك"، وغيرها الكثير من الأغاني.

غنّى وائل قرابة الساعة والنصف، ولم يشبع المتعطّشون لفنّه منه.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي