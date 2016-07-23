حنان الخضر: نجمة في الغناء والتمثيل ومواقع التواصل الاجتماعي

أسرت الفنانة حنان الخضر القلوب وخطفت الأنفاس من أيام «ستار أكاديمي»، عرفت بجمالها وحب الجمهور الكبير لها، عمرها في الفن لا يتعدى العام الواحد، ولكنها تشكل خطراً كبيراً على بنات جيلها، وعلى نجمات كبار ولاسيما أنها شخصية ناشطة جداً عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها. وتملك قاعدة جماهيرية كبيرة لا يمكن أن يهزها أحد. .

إنستغرام @ hananeelkhaderofficiel

تملك حنان حوالي 837 ألف متابع لها عبر حسابها عبر «إنستغرام» ويتوقع أن تصل إلى المليون متابع عما قريب، لاسيما بعد نجاحها الكبير الذي حصدته في المسلسل التاريخي «سمرقند» الذي تؤدي فيه دور جارية تدعى زمردة، حيث استطاعت أن تخلق بلبلة كبيرة وحالة غير مسبوقة من قبل جمهورها الذي يتابع نجمته بشكل يومي لينشر صورها عبر «إنستغرام» و«تويتر». وهي بدورها تتبع 128 شخصاً. وأكثر صورة لها نالت على «إنستغرام» حوالي

39.5 ألف لايك وهي عبارة عن صورة «سيلفي» التقطتها حنان من كواليس مسلسل «سمرقند».

تويتر @ HananeElKhader

على حسابها على «تويتر» تملك حنان 227 ألف متابع وهي بدورها تتبع ما يقارب 48 شخصاً. وهناك حوالي 338 تغريدة منذ فتح حسابها الرسمي. تركز حنان على نشر ما يأتيها من القراء لاسيما الآراء التي تشيد بتمثيلها في «سمرقند». وكان لافتاً أنها قامت بنشر مقطع فيديو على «تويتر» لميساء مغربي تشيد فيه بأداء حنان بالمسلسل وتقول بأنها أبدعت.

فيس بوك @ HananeKhader

حسابات عديدة نجدها لحنان على «فيس بوك» ولكن الصفحة الرسمية الوحيدة لها هي التي ذكرناها، وتضم حوالي 13 ألف معجب، ويبدو واضحاً أن ليس حنان التي تديرها إنما أحد من فريق عملها أو أحد الفانز وتقتصر على نشر بعض البوستات التي تقوم بوضعها على «إنستغرام» وبعض مقاطع الفيديوهات، خصوصاً من مسلسل «سمرقند». وأعلى نسبة إعجاب نالتها صورة على «فيس بوك» هي

7.5 ألف لايك.

ملاحظة:

تحرص حنان على تقبل كل الآراء التي تأتيها سواء إيجابية وسلبية. ومؤخراً، وبعد النجاح الذي حصدته يبدو أن هناك من يحاول أن يصطاد في المياه العكرة حيث كتبت تغريدة قالت فيها «أقدم فناً للناس وأرفض أن يتجاوز أحد حدوده ومن لا يرد فني فـ لله معه». كلام حنان يؤكد أنها تتعرض لهجوم لكنها لا تتأثر بكل ما يدور حولها ويبدو أن المنتجين سيلحقون بها بعد النجاح الذي حققته، خصوصاً وأنها مشروع ناجح ومن الممكن أن نراها لاحقاً في دور بطولي لمسلسل خاص بها.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي