عابد فهد في لقاء إكسبرس: أحببت هذه المرأة خلال عشر دقائق فقط!

تستوقف «سيدتي» أسبوعياً في زاوية «لقاء إكسبرس» نجماً أو نجمة بأسئلة تتّسم بالسرعة تقابلها إجابات سريعة منه (منها)، نتعرّف من خلالها وبوقت وجيز على طريقة تفكيره (تفكيرها) في العديد من الأمور الحياتية. وفي هذا العدد، نكتشف الوجه الآخر للنجم السوري عابد فهد الذي يأخذنا بتصريحاته السريعة في رحلة إلى داخله لنتعرّف إلى شخصيته ونظرته إلى الحياة:



1 ما هي الأمور التي تحب أن تنجزها بسرعة فائقة؟

واجباتي المنزلية، فأنا أحب أن أذهب بنفسي إلى السوق، لشراء حاجيات المنزل، وأوصل أبنائي وأعيدهم من المدرسة، ولأني أوصل أبنائي بسرعة فائقة لا أذكر يوماً أني تأخرت عليهم ولو دقيقة واحدة.

2 ما هي أسرع طريق للوصول إلى الشهرة؟

العمل بإخلاص، ودراسة العمل الذي يجب أن نقوم به، هي أول خطوة نحو الإتقان، وأول خطوة في طريق الشهرة.

3 هل تتأنى في اتخاذ القرارات المصيرية أو تتسرع وتندم بعدها؟

أتأنى كثيراً في القرارات المهمة والمصيرية ذات الصلة بأفراد عائلتي والمقربين مني.

4-ما هي الأغنية أو العمل الفني الذي حققت في إثره نجاحاً سريعاً؟

مسلسل «الولادة من الخاصرة».

5 هل تؤمن بالنجومية السريعة التي يحققها الفنانون؟

لا، لا أؤمن بها. النجاح السريع يليه فشل سريع.

6 هل أنت سريع الغضب والانفعال؟

جداً.

7 ما هي أسرع طريقة برأيك للحصول على الثروة؟

التجارة. وليس لي أسلوب خاص بالوصول إلى الثروة؛ لأني لا أعرفها ولست ثرياً حتى أعرف.

8 ما هي أسرع طريق للوصول إلى قلب المرأة؟

أن تحبها بإخلاص، وأن تقف إلى جانبها دائماً في الوقت المناسب. واستطعت الوصول إلى قلب زوجتي بعد أن جعلتها تكتشف جديتي في الحياة.

9 هل تنفق بسرعة ما تجنيه من مال أم تتأنى في الصرف؟

أنفق ما أجنيه دائماً وأطبق المثل القائل: اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب.

10 هل أنت ممن يقودون السيارة بسرعة فائقة؟

لا أسرع أبداً، أقود ضمن السرعة القانونية دائماً.

11 كيف تختصر مفهوم الصداقة بعبارات سريعة؟

الصراحة، الصراحة عنصر أساسي في الصداقة لأنها تعمق الصلة والمحبة بين الأصدقاء.

12 هل سبق أن وقعت في الحب بسرعة؟

نعم، زوجتي زينة يازجي المرأة الوحيدة التي وقعت في حبها، ووقعت في حبها بسرعة فائقة وخلال عشر دقائق فقط.

13 هل تنظر إلى المرآة بسرعة أم يأخذ هذا الأمر منك وقتاً محدداً؟

لا أنظر للمرآة سوى صباحاً لمدة 5 دقائق فقط لا غير.

14 كلمة سريعة... لمن توجهها؟

أوجهها إلى ابن بلدي السوري: «لا يحك جلدك سوى ظفرك». فاعتمد على نفسك، واصنع وطنك من جديد..

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