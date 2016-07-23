بعد أديل ورولينغ ستونز.. عائلة بافاروتي تثور على ترامب

بيروت- هالة رمضان

أكدت عائلة مغني الأوبرا الإيطالي الراحل لوتشيانو بافاروتي Luciano Pavarotti أنه لم يكن ليوافق على استخدام مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب Donald Trump للتسجيل الخاصّ به لأغنية Nessun Dorma من ألحان المؤلف الموسيقي جاكومو بوتشيني Giacomo Puccini في حملته الانتخابية.

وبعد طلب فرقة رولينغ ستونز Rolling Stones الموسيقية والمغنية البريطانية أديل Adele وفنانين آخرين من ترامب التوقف عن استخدام موسيقاهم، صرّحت عائلة بافاروتي في إيطاليا بذات الطلب في بيان.

وقال البيان: "بوصفنا أفراد أسرته، نودّ أن نذكّر بأنّ قيم التآخي والتضامن التي عبّر عنها لوتشيانو بافاروتي خلال مشواره الفني لا تتوافق على الإطلاق مع الرؤية العالمية التي يطرحها المرشّح دونالد ترامب".

يُشار إلى أنّه تمّ بث Nessun Dorma مراراً في التجمعات الانتخابية لترامب.

وكان أداء مغني الأوبرا الشهير لتلك الأغنية من العلامات المميّزة في تاريخه، وساعده في أن يصبح أحد أكثر مغني الأوبرا شعبية على الإطلاق، إلى أن توفّي إثر إصابته بسرطان البنكرياس في الـ 2007 عن عمر ناهز الـ71 عاماً.