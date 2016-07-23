فستان زفاف الملكة اليزابيث للعرض بمناسبة بلوغها سن الـ 90

بمناسبة بلوغها سن الـ 90، أعلن قصر باكينغهام الملكي أنه سيتمّ عرض فستان زفاف الملكة اليزابيث الثانية Elizabeth، بالإضافة إلى العديد من الفساتين التي ارتدتها ملكة بريطانيا في السابق.

سيحمل المعرض اسم "90 عاماً من الأناقة في خزانة الملكة"، وسيضمّ ملابس من طفولتها حتى الفترة الراهنة، بالإضافة إلى الفستان الذي ارتدته الملكة خلال مراسم تتويجها عام 1953.

اليزابيث هي أكبر الملوك الذين اعتلوا عرش بريطانيا. وفي العام الماضي، تجاوزت جدتها الكبرى الملكة فيكتوريا، لتسجل أطول فترة أمضاها ملك على عرش البلاد.

لن تصدقوا كم تبلغ ثروة ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية

يُشار إلى أن أرجاء بريطانيا شهدت خلال الفترة الماضية احتفالات بعيد ميلاد الملكة، وتجمّعت حشود لمشاهدة الملكة أثناء جولة لها في شوارع وندسور، بعد إطلاق المدافع لمناسبة عيد ميلادها التسعين.

وبهذه المناسية أيضاً، نشر قصر باكينغهام صورة للملكة تجمعها بأحفادها وأولاد أحفادها. واللافت في الصورة كان ظهور الأميرة الصغيرة شارلوت Charlotte البالغة من العمر 11 شهراً وهي تجلس في حضن جدتها لأوّل مرة.

صور جديدة للأميرة شارلوت بمناسبة عيد ميلادها الأول

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"