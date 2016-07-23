وفاة سيدة برصاص زوجها برأس الخيمة

توفيت سيدة اليوم متأثرة بجراح أصيبت بها، بعدما قام زوجها بإطلاق النار عليها مطلع الشهر الجاري في رأس الخيمة، في حين ما زالت التحقيقات مستمرة وفق مصدر أمني.

وكانت السيدة التي أطلق عليها زوجها أعيرة نارية توفيت متأثرة بجراحها الحرجة، حيث كانت ترقد في العناية الفائقة في أحد مستشفيات العاصمة.

وقد تم نقل الزوجة من مستشفى صقر الحكومي في ذلك الوقت وكانت حالتها متوسطة، قبل أن تتدهور حالتها وتتوفى صباح اليوم.

ويشار إلى أن الدوافع غير معلومة للآن وبانتظار ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة التي بدأتها مع الزوج الذي كان قد أقدم على تسليم نفسه فور حدوث الواقعة. ومن المرجح أن تؤدى عليها صلاة الجنازة غداً الأحد بعد إنهاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة في هذه القضية.

وكان قد نشر في 9 يوليو الجاري عن تعرض مواطنة في العقد الرابع من عمرها لإصابات متفرقة نتيجة إطلاق نار من قبل زوجها المواطن في العقد الرابع من عمره داخل منزلهما بإحدى المناطق بإمارة رأس الخيمة، حيث سلم نفسه للشرطة بعد الواقعة مباشرة. وتم تقديم جميع الإسعافات الأولية اللازمة للمصابة لحين وصولها إلى المستشفى.