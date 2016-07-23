حاكم الفجيرة يترأس وفد الدولة إلى القمة العربية في موريتانيا

نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " يترأس صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وفد الدولة المشارك في أعمال القمة العربية بدورتها السابعة والعشرين التي تعقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط بعد غد " الاثنين".

يضم الوفد المرافق لسموه كلا من معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد و معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وسعادة محمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة و سعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدي جمهورية مصر العربية المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية وسعادة سيف سلطان السماحي مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة و سعادة عيسى عبدالله مسعود الكلباني سفير الدولة لدى الجمهورية الاسلامية الموريتانية.