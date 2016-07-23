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أمن الشرقية يضبط 612 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة

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أمن الشرقية يضبط 612 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة أمن الشرقية يضبط 612 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط 612 متهمًا هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية، جاء ذلك فى حملة مكبرة بدائرة المديرية، بالاشتراك مع فرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطنى، مدعومة بمجموعات قتالية من الأمن المركزى.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بضبط "عطية.س.ع"، مقيم بقرية شلشلمون بمنيا القمح، والمطلوب للتنفيذ عليه 3 سنوات حبسًا، فى الجناية رقم 11658 لسنة 2014 جنايات منيا القمح، بتهمة استعراض القوة.

كما تمكنت الحملة من تنفيذ 381 حكمًا متنوعًا "جزئى ومستأنف"، و209 أحكام غرامات، و21 أحكام مخالفات، حيث بلغت جملة المبالغ المتحصلة 5650 جنيهًا، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وأخطرت النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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