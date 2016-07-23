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بالفيديو - هدف خرافي في تعادل يوفنتوس مع ميلبورن

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بالفيديو - هدف خرافي في تعادل يوفنتوس مع ميلبورن بالفيديو - هدف خرافي في تعادل يوفنتوس مع ميلبورن

تعادل يوفنتوس مع نظيره فريق ميلبورن فيكتوري بهدف لكل فريق، ضمن مباريات بطولة الكأس الدولية الودية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد، قبل أن يخسر التادي الإيطالي بركلات الترجيح ويحصل الفريق الأسترالي على نقطتين.

يوفنتوس تقدم أولا في الدقيقة الـ 59 عن طريق متوسط ميدان كارلوس بلانكو. هدف بلانكو الناشئ القادم من برشلونة جاء بطريقة رائعة، بعدما سدد من حدود خط منتصف الملعب لتنزل الكرة ساقطة في مرمى حارس ميلبورن.

وفي الدقيقة الـ 83 تعادل جاي إنغام لميلبورن، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الفريقان احتكما لركلات الترجيح ليفوز الفريق الأسترالي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

بذلك حصل الفريق الأسترالي على نقطتين، مقابل نقطة وحيدة ليوفنتوس.

شاهد أهداف اللقاء من هنا

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فيديو اليوم السابع

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