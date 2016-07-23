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أوغلو: تركيا تعد ملفًا بشأن ترحيل كولن خلال عشرة أيام

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أوغلو: تركيا تعد ملفًا بشأن ترحيل كولن خلال عشرة أيام أوغلو: تركيا تعد ملفًا بشأن ترحيل كولن خلال عشرة أيام

وزير الخارجية التركي

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، إن تركيا تتوقع الانتهاء خلال أسبوع أو عشرة أيام من ملف يطلب من الولايات المتحدة ترحيل رجل الدين فتح الله كولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير انقلاب عسكري فاشل.

وقال تشاووش أوغلو، لقناة “إن.تي.في” التركية، إن الصلة بين العسكريين الذين شاركوا في محاولة الانقلاب يوم 15 يوليو، وشبكة أنصار كولن المتشعبة “واضحة للغاية” وإن تركيا ستبذل كل ما بوسعها “سياسيا وقانونيا” لتسلم كولن.

وينفي المعارض فتح الله ،كولن أي دور له في محاولة الانقلاب، وسبق أن قالت الولايات المتحدة إن تركيا بحاجة لتقديم دليل قاطع على مشاركة كولن في الانقلاب حتى يمكن ترحيله، ويقول محامون إن هذا قد يستغرق أعواما طويلة.

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