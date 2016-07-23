وزير الخارجية: العمل العربي مازال “دون المستوى”

دعا وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم السبت، خلال تسليم الرئاسة الدورية للجامعة العربية لموريتانيا، إلى تفعيل العمل العربي المشترك الذي مازال دون المستوى المطلوب، على حد وصفه.

وبدأ وزراء خارجية الدول العربية اجتماعاتهم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط للتحضير للقمة المقرر انعقادها في نواكشوط يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، وفقًا لـ”سكاي نيوز”.

وجرى خلال الجلسة الافتتاحية، تسليم الرئاسة الدورية لوزراء الخارجية من قبل شكري إلى وزير الخارجية الموريتانية إسلكو ولد أحمد أزيد بيه.

وقال شكري إن الارهاب واللاجئين غير الشرعيين من أكبر الازمات التي يواجهها العالم العربي خلال هذه المرحلة، داعيا إلى الوقوف دقيقة صمت على من ذهبوا ضحية الأزمات في سوريا واليمن والعراق وليبيا.

وأكد وزير الخارجية الموريتاني، إن دورة نواكشوط ستمثل انطلاقا لعمل عربي مشترك أكثر فعالية وبلورة تصور لحل المشكلات الداخلية، كما دعا إلى تعزيز التعاون مع التجمعات الإقليمية والدولية وبخاصة مع مجموعة الدول الإفريقية.

وتعد مشروعات القرارات المقرر إعلانها في ختام الاجتماع هي التأكيد العربي على الجهود الدولية والعربية الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة المبادرة الفرنسية.

ويأتي ذلك من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام الجاري، وخروج هذا المؤتمر بآلية دولية متعددة الأطراف تعمل على إنهاء كامل الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين والأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وفق أطر زمنية محددة للاتفاق والتنفيذ.