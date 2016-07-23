مقتل 3 أشخاص في انفجار عبوتين ناسفتين في العاصمة العراقية بغداد

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 13 آخرون بينهم جنود، اليوم السبت، بانفجار عبوتين ناسفتين في مناطق شمال وجنوب العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر في وزارة الداخلية العراقية، إن “عبوة ناسفة انفجرت، قرب محال تجارية في منطقة الحماميات التابعة لقضاء التاجي، شمالي بغداد، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة تسعة آخرين”.

وفي قرية عرب جبور بمنطقة الدورة، جنوبي بغداد، “قتل أحد عناصر الجيش العراقي، وأصيب أربعة بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم”، وفقًا لوكالة الأناضول.

وتشهد العاصمة بغداد بصورة مستمرة، عمليات اغتيال منظمة وانفجارات بالعبوات الناسفة والسيارات الملغمة، فيما تؤكد بعثة الأمم المتحدة سقوط 2119 شخصاً بين قتيل وجريح خلال شهر يونيو 2016.

ولاتزال أعمال العنف في بغداد تستهدف قوات الأمن والمدنيين في كثير من الأحيان، فيما تثير التفجيرات الكبيرة هجمات انتقامية.