المنتخب الليبي يخوض تصفيات مونديال روسيا على الملاعب المصرية

قرر الاتحاد الليبي لكرة القدم، خوض مباريات المنتخب الأول في تصفيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا، على الملاعب المصرية، نظرًا للإيقاف الأفريقي.

وأضافت التقارير أن المنتخب الليبي سيخوض مبارياته فى تصفيات المونديال أمام تونس والكونغو الديمقراطية وغينيا فى مصر، بسبب الحظر المفروض من جانب الاتحاد الافريقى لكرة القدم “الكاف”، على إقامة المباريات الدولية فى ليبيا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.

ويذكر أنه من المقرر حلول المنتخب التونسي ضيفًا على المنتخب الليبي، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم، في السابع من نوفمبر القادم.