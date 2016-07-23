غدا .. تامر حبيب ضيف «الستات مايعرفوش يكدبوا» على سي بي سي

كتبت- إنجي لطفي

يستضيف برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني، على شاشة سي بي سي السيناريست تامر حبيب وذلك غدا الأحد، المقبل في تمام الثالثة عصرا.

ويدخل تامر حبيب، لأول مرة وجهاً لوجه أمام منصة نسائية تحاوره عن الفن حيث يتحدث عن أعماله الفنية التي كتبها سابقا وما التحديات التي تواجهه أثناء الكتابة وكيف يرى الموسم الرمضاني الماضي.

> كما يتحدث حبيب، عن دور المرأة في حياته وما رؤيتة للمجتمع المصري الآن كما يتطرق في حديثه إلى العديد من الموضوعات الآخرى التي يتناولها اللقاء.