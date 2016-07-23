نجاة 3 أشخاص من الغرق بعد اصطدام سفينتهم بعبارة في أسوان‎

مراسل«ONA»:

نجا 3 أشخاص من الغرق، اليوم السبت، بعد أن إصطدم لنشهم بعبارة قرية بنبان بمدينة دراو بمحافظة أسوان، مما أدى إلى سقوطهم فى مياه نهر النيل .

> وتمكن الأهالى من إسعافهم ، وإنتشالهم قبل غرقهم في نهر النيل .

وكان اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا من عميد مركز شرطة دراو بسقوط 3 أشخاص فى مياه نهر النيل بالقرب من قرية بنبان بمدينة دراو، إثر تصادم المركب التى يستقلونها بالعبارة المخصصة لنقل الركاب من بنبان إلى دراو ، وتم إنتشالهم بواسطة الأهالى، وإستكملت العبارة رحلتها من القرية إلى المدينة .