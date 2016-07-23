لو بتقضى وقت كبير فى شغلك.. 6 أطعمة تزيد الطاقة والنشاط

أغلب الأشخاص الذين يرتبط عملهم بالبقاء مدة طويلة بين جدران المكاتب يجدون صعوبة فى تناول الوجبات الثلاثة بشكل صحى وهذا يتسبب لهم بالضعف والشعور المبكر بنفاد الطاقة فيكون العمل بهذا الشكل عبئا على الصحة وقد يسبب الكثير من المشاكل التى يمكن تجنبها فى حالة تناول عدد من الأطعمة التى تعمل على رفع الطاقة ولا تحتوى على سعرات حرارية مرتفعة، حتى لا توهم الجسم أنها ممتلئة بالطاقة وهى لا تتسبب سوى فى زيادة الوزن وحسب.

ويقدم موقع "newbeauty" 6 أطعمة تساعد على التركيز وتجديد الطاقة اليومية حيث يمكن تناول أى من هذه الاختيارات على مدار اليوم:

1-شرائح اللحوم المحفوظة

>اللانشون، التركى، البسطرمة، تناول ساندويتش من أحد هذه الاختيارات سوف يمنح الجسم طاقة وحيوية، وسيساعد على التركيز فهى من الاختيارات الخفيفة.

>2-اللبان

>مضغ اللبان يساعد على التركيز ويجعل المعدة فى حالة عمل مستمر، هذا بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار مستوى السكر فى الدم، لتجنب نوبات الجوع والهبوط المفاجئة.

>3-الزبادى

>علبة زبادى متوسطة الحجم قادرة على طرد الجوع وتمنح المعدة ترطيب يحميها من العصارات التى تفرزها وهى خاوية، ويمكن لتحسين طعم الزبادى بإضافة رشة قرفة أو نصف ثمرة موز.

>4-العنب

>كوب من حبات العنب يمنح الجسم طاقة كبيرة بسعرات حرارية منخفضة، كما أن الماء الموجود يساعد على ترطيب الجسم بشكل كبير، فدائما انخفاض ترطيب الماء يجعل الجسم فى حالة من الخمول وفقدان الطاقة.

>5-الفشار

>الفشار من الحبوب الكاملة والتى تحتوى على كثير من الألياف، وتناول حفنة كبيرة منة بعد الظهر ستشعرك بالشبع الكبير وهى لا تحتوى سوى على 100 سعر حرارى وبالتأكيد حبات الفشار هى حل صحى مقارنة برقائق البطاطس المقرمشه.

>6-بسكويت الشوفان

>من الحلول السحرية عندما نتناول شرائح قليلة منها مع كوب من القهوة خالى السكر، حيث ستساعد هذه الوجبة على الشبع السريع بدون سعرات حرارية مرتفعة.

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