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قوات ليبية تحقق مكاسب ضد " داعش " فى معارك ضارية بسرت

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قوات ليبية تحقق مكاسب ضد " داعش " فى معارك ضارية بسرت قوات ليبية تحقق مكاسب ضد " داعش " فى معارك ضارية بسرت
قالت القوات الليبية أنها تقدمت صوب وسط سرت فيما تسعى لاستعادة المدينة من تنظيم "داعش" فى أعقاب معارك ضارية استمرت حتى وقت متأخر الليلة الماضية وخلفت عشرات القتلى.

وتقدمت قوات متحالفة مع حكومة الوفاق الليبية المدعومة من الأمم المتحدة بشكل سريع نحو معقل الدولة الإسلامية فى ليبيا فى مايو أيار لكنها تواجه مقاومة شديدة من قناصة ومفجرين انتحاريين وألغام فى الوقت الذى تضيق فيه الخناق على وسط المدينة.

ومنذ العام الماضى يسيطر التنظيم على سرت بشكل كامل لتصبح أهم قواعده خارج سوريا والعراق وستمثل خسارتها انتكاسة كبيرة له، وبعد هدوء فى القتال هذا الأسبوع شنت القوات المدعومة من هجوما جديدا على عدة جبهات فى سرت بعدما قصفت فى البداية مواقع داعش بالمدفعية والغارات الجوية.
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