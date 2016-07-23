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«ستوك سيتى» ينجح فى إستخراج تصريح العمل لـ«رمضان صبحي» رغم عوائق الصفقة

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«ستوك سيتى» ينجح فى إستخراج تصريح العمل لـ«رمضان صبحي» رغم عوائق الصفقة «ستوك سيتى» ينجح فى إستخراج تصريح العمل لـ«رمضان صبحي» رغم عوائق الصفقة

رمضان صبحي

نجح مسئولو نادي “ستوك سيتى” الإنجليزى، فى الحصول على تصريح العمل للاعب المصري رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي، المنتقل حديثاً للفريق الإنجليزى.

وأبلغت إدارة النادي ، اللاعب باجتيازه للكشف الطبى وانتهاء أزمة تصريح العمل فى إنجلترا، والتى كانت تهدد الصفقة بالفشل، خاصة أنه لم يصل لنسبة المشاركة المطلوبة مع منتخب ، والتى من المفترض أن تصل لـ 75 % من إجمالى مباريات الفراعنة، وهى النسبة التى لم يصل لها اللاعب بعد، إلا أن مسئولى ستوك نجحوا فى الحصول على استثناء لخليفة أبو تريكة بعد حصوله على شهادة من طبيب محمد أبو العلا تؤكد إصابته خلال عدد من مباريات منتخب مصر فى الفترة الأخيرة، بالإضافة لكونه موهبة فذة.

 

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