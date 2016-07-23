تعرف على أسرع 5 حيوانات فى العالم

اهتم علماء الحيوان بدراسة ومراقبة الحيوانات لفهم طبيعة حياتها وسلوكها ونظام غذائها ، فهي بالاضافة للمتعة في التعرف هذا العالم المثير حيث تفيد الانسان لفهم تركيبة الحياة والحفاظ على توازن الطبيعة.

من الامور المثيرة للاهتمام في عالم الحيوان هي معرفة سرعة الحيوانات في الركض او الطيران، يعتقد الكثير ان الفهد هو اسرع حيوان على الارض لكنها ليست الحقيقة.

وفي دراسة سرعة الحيوانات يجب الأخذ بعين الاعتبار تغير وسيلة المشي او التنقل المعتمدة لدى كل فصيلة، كما يجب ادراج جميع انواع الحيوانات البرية والبحرية والطيور والحشرات ضمن هذه الدراسة، مما يشكل تحديا جديدا او دقة في قياس السرعة واختيار القائمة الأسرع من ضمن الاف الانواع من الحيوانات المنتشرة على كوكبنا.

حيث يعتبر«الفهد» من اسرع الحيوانات البرية عل سطح الكرة الأرضية وهو اسرع حيوان ثديي، يعيش في السهول العظمى في اسيا وافريقيا وتصل سرعته الى 70 ميلا في الساعة اي انه يفوق سرعة بعض السيارات في العالم اليوم.

«سمكة الزعفنة الشراعية» تعيش في المياه الاستوائية الدافئة، ويصنفها كتاب غينيس على انها اسرع سمكة في العالم اذ تصل سرعتها الى 68 ميلا في الساعة.

«الشاهين»، هو من نوع الصقور والمفاجأة انه اسرع الحيوانات على سطح الكرة الارضية ويفوق سرعة الفهد بحوالى ثلاث مرات اذ تصل سرعته الى 200 ميلا في الساعة.

«الخنفساء النمرية او خنفساء النمر» وهي من الحشرات المعترف بها ، تصل سرعتها الى 480 ميلا في الساعة وهو رقم قياسي بالنسبة لحجمها.

«السلاحف البحرية الجلدية» هي من الحيوانات السريعة اذ يصنفها كتاب غينيس لأنه يمكن ان تتحرك بسرعة تصل الى 21,92 ميلا في الساعة.