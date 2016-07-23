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محلل سياسي : “جولن” لا يدعو إلى تطبيق الشريعة.. وشخصيته يحيطها الغموض

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محلل سياسي : “جولن” لا يدعو إلى تطبيق الشريعة.. وشخصيته يحيطها الغموض محلل سياسي : “جولن” لا يدعو إلى تطبيق الشريعة.. وشخصيته يحيطها الغموض

فتح الله جولن

استعرض الكاتب الصحفي والمتخصص في شئون الجماعات الإسلامية، ضياء رشوان، اليوم السبت، تاريخ حركة “الخدمة” التركية، مع اتهام مؤسسها فتح الله جولن بتدبير الإنقلاب الأخير الذي فشل في الإطاحة بالحكومة والنظام، لافتًا أن اسم الحركة ترادف مع اسم آخر أطلقه عليه النظام التركي وهو “النظام الموزاي”، وهو ما اعتبره إشارة إلى تغلغل تلك الحركة في أعماق مؤسسات الدولة والمجتمع التركي.

وأضاف “رشوان” خلال برنامج “منابر وسيوف”، على فضائية الغد ، أن المشاهد العربي لم يعرف كثيرًا عن حركة “الخدمة” إلا مؤخرًا في خضم الأحداث الأخيرة على الساحة التركية، وأوضح أن “جولن” درس العلوم الشرعية وعمل إمامًا لبعض المساجد.

وتابع “رشوان” أن حركة “الخدمة” المنسوبة لجولن، نشأت في بداية السبعينيات في تركيا، وهي تركيا الأتاتوريكة التي قام دستورها منذ البداية واضحًا على العلمانية المفرطة، موضحًا أن ملامح الغموض لا تزال تحيط بشخص “جولن” خاصة فيما يختص بـ”علاقة الدين بالسياسة”، بعد تصريحات منسوبة إليه بأنه قال “أعوذ بالله من الشيطان ومن السياسة”.

وأضاف أن جولن اختار المنفى الاختياري في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1999، وأنه يبدو حينًا أقرب إلى التصوف وآخر أقرب إلى الزهد، وحينا أقرب للسلف، خاصة فيما فهم منه أنه تحريم الخروج على الحاكم وهي مقولات يتبعها بعض السلف ويتبعها بعض المتصوفه، موضحًا أنه لا شك أن علاقته الفكرية بالسلف بعيدة مقابل قربها من التصوف، إلا أن الممارسة التي نراها منذ الخلاف بين الحركة وبين حزب “العدالة والتنمية” تعتبر خروجا على الحاكم.

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