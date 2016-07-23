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دار حول الأرض 11 يومًا.. قائد منطاد روسي يسجل رقما قياسيا في السفر حول العالم

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دار حول الأرض 11 يومًا.. قائد منطاد روسي يسجل رقما قياسيا في السفر حول العالم دار حول الأرض 11 يومًا.. قائد منطاد روسي يسجل رقما قياسيا في السفر حول العالم

المنطاد الروسي

تمكن مغامر روسي يبلغ من العمر 65 عامًا من العودة إلى الأرض بسلام، عبر منطاد في الصحراء الأسترالية السبت.

وبحسب “سكاي نيوز عربية” يقول المغامر العجوز إنه سجل رقما قياسيا جديدا بالدوران حول الأرض منفردا بدون توقف في 11 يوما.

لكن قائد المنطاد كان يشعر بالبرد والإرهاق بعد هبوط المنطاد، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.

وذكر منسق الرحلة، جون والينغتون، أن المغامر فيدور كونيوخوف، هبط إلى الشرق من بلدة “نورثام” بنحو 160 كلم.

وكان كونيوخوف قد بدأ رحلته في 12 يوليو بعد 3 ساعات من طيرانه فوق نقطة انطلاقه السابقة في طريق عودته.

وأورد والينغتون من موقع الهبوط قائلا “لقد هبط، إنه بخير، إنه سعيد … الأمر مذهل … إنه أمر رائع، لقد تم كسر الرقم القياسي والجميع بخير..وكل شيء على ما يرام”.

وكان رجل الأعمال الأميريكي ستيف فوسيت، قد انطلق من نورثام أيضا عام 2002 ليسجل رقما قياسيا بلغ 13 يوما و8  ساعات في رحلة قطعت 33 ألف كيلو متر.

وقطع كونيوخوف، وهو قس روسي، مسارا أطول للدوران حول الأرض واستغرقت الرحلة نحو 11 يوما و 6 ساعات.

وتابعت أطقم من 6 مروحيات، البالون الذي يزن 1.6 طن متري، من نورثام لمساعدته على الهبوط على الأرض.

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