آلاف الفتيات يتعرضن للختان في بريطانيا رغم الحظر القانوني

يظن المرء أن ختان الإناث مشكلة تؤرق العالم الثالث فقط، إلا أن أول الأرقام المسجلة حول الموضوع ما بين أبريل 2015 ومارس 2016 أظهرت أنه كان هناك 5702 حالة جديدة في انجلترا في تلك الفترة.

وبحسب ما ذكرته “بي بي سي عربي”، تم تسجيل البيانات من قبل الأطباء والممرضين الذين أصبح لزاما عليهم توثيق هذه الحالات منذ يوليو 2015.

وأظهرت السجلات أن معظم هؤلاء النساء والفتيات ولدن في أفريقيا وتعرضوا لعملية الختان هناك.

ولكن 43 فتاة منهن ولدن في المملكة المتحدة و 18 من هؤلاء تعرضن لهذه الممارسة في المملكة.

وتم جمع البيانات من مركز معلومات الرعاية الاجتماعية والصحية

ويعتقد أن الحجم الحقيقي للممارسة قد يكون أعلى من ذلك بكثير حيث تقدر الحكومة أن 170,000 امرأة وفتاة في المملكة المتحدة خضعن لهذه العملية.

وتقول الحكومة أن 65,000 فتاة تقل أعمارهم عن ال 13 معرضات للختان.

هذا ولم يتم جمع أي أرقام حول ختان الإناث في ويلز، أيرلندا الشمالية واسكتلندا.

ومن المأمول أن تقدم البيانات فكرة عن كيفية التعامل مع الممارسة، التي تعتبر غير قانونية في المملكة المتحدة.

> وقال وزير الصحة العامة ووزير الابتكار نيكولا بلاكوود لبي بي سي: “ختان الإناث يدمر حياة، ونحن ملتزمون بإنهاء هذه الممارسة المسيئة”.

ولم تتم إدانة أي شخص جراء القيام بختان الأعضاء التناسلية للإناث.

وتفسر لنا هيبو إحدى الناشطات ضد الختان:”من الصعب للغاية مقاضاة المسؤول، لأنك إنما تطالب طفلة بالذهاب إلى المحكمة والإدلاء بشهادتها ضد والديها”.

“هؤلاء الآباء لا يعتقدون أنهم مسيئين، بل يظنون أن ما يفعلونه هو جيد لبناتهم، حتى الأطفال لا ترى في ذلك إساءة واعتداء”.

وكانت هيبو في السادسة من عمرها حين تعرضت للختان.

العديد من الفتيات أخذن إلى بلدان أسرهم الأصلية خلال العطلة الصيفية حتى يتمكن الأهل من ختانهن.

ختان الإناث غير قانوني في المملكة المتحدة منذ عام 1985 وتم تشديد القانون في عام 2003 لمنع الفتيات من السفر من المملكة المتحدة والخضوع لختان الإناث في الخارج.

في الصومال في شرق أفريقيا، ختان الإناث قانوني و 95٪ من النساء هناك خضعن للإجراء.

ومن الدول الأخرى التي لديها حجم كبير من الحالات إريتريا في شرق أفريقيا والسودان في شمال أفريقيا ونيجيريا وغامبيا في غرب أفريقيا.

وتتم معظم المكالمات إلى خط المساعدة الخاص بختان الإناث في يوليو من كل عام إذ أن عطلة الصيف فرصة مثالية لأخذ الفتيات للخارج بغرض الختان بما يسمح لهن بوقت كاف للتعافي قبل العودة إلى المدرسة”.

> حقائق

> ختان الإناث هو الإزالة الجزئية أو الكلية للأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى أو إلحاق إصابات أخرى بتلك الأعضاء التناسلية الأنثوية لأسباب غير طبية.

> ختان الإناث غير قانوني في المملكة المتحدة ويصنف باعتباره شكلا من أشكال إساءة معاملة الأطفال.

وحوالي 10,000 من الفتيات تحت سن 15 الذين هاجروا إلى إنجلترا وويلز قد خضعن للختان.