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دراسة: الكركم والمحار أفضل أطعمة لمكافحة سرطان القولون

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دراسة: الكركم والمحار أفضل أطعمة لمكافحة سرطان القولون دراسة: الكركم والمحار أفضل أطعمة لمكافحة سرطان القولون
كشف بحث جديد من جامعة سانت لويس نشر مؤخراً فى مجلة السرطان الأمريكية، أن مادتى الكركمين والسيليمارين أفضل أطعمة لمكافحة سرطان القولون.

وأوضح الباحثون أن الكركمين هو العنصر النشط فى الكركم، أما السيليمارين هو مكون رئيسى لمحار البحر وتم استخدامه لعلاج أمراض الكبد.

وفى الدراسة الجديدة، وجد الباحثون بقيادة الدكتور "أوثاياشانكر" أستاذ علوم المختبرات الطبية الحيوية فى
>جامعة سانت لويس أن الكركمين والسيليمارين أكثر فعالية فى مكافحة السرطان.

وأشار الباحثون إلى أن هذا المزيج من المواد الكيميائية النباتية يمنع الخلايا السرطانية من التكاثر والانتشار، وبالإضافة إلى ذلك، وجدوا أنها تسبب موت العديد من الخلايا السرطانية الخبيثة.

وأكد الباحثون أن الكركمين والسيليمارين قد يقدمان أساليب علاجية بديلة لعلاج السرطان لتجنب المشاكل السمية والآثار الجانبية التى يمكن أن يسببها العلاج الكيميائى.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الإخبارى الأمريكى “Medical xpress”، وذلك فى الثالث والعشرين من شهر يوليو الجارى.


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