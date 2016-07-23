أخبار سوريا..مقتل وإصابة 32 شخصا جراء قصف جوى على ريف إدلب

أفادت مصادر فى المعارضة السورية السبت، بمقتل 7 أشخاص وإصابة 25 آخرين فى قصف جوى للقوات الحكومية على ريف إدلب.

ونقلت قناة(سكاى نيوز) اليوم عن المصادر قولها أن مدينة إدلب شهدت حركة نزوح كثيفة جراء استمرار الغارات الجوية.

وفى ريف دمشق، أفادت لجان التنسيق المحلية بوقوع اشتباكات عنيفة بين المعارضة المسلحة، وقوات النظام السورى المدعومة بميليشيا حزب الله، على الأطراف الشرقية لمدينة ‏الزبدانى.

من جانبها، اتهمت فصائل المعارضة النظام السورى بانتهاك اتفاق مضايا الزبدانى وكفريا الفوعة، متهمة حزب الله بالسعى إلى اقتحام الزبدانى ومضايا المحاصرتين.

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