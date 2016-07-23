أخبار عاجلة

القبض على هارب من سجن طنطا بـ"كمين العجوزة" -
ألمانيا ترحل اثنين من الخطيرين أمنيا إلى تونس -
المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
تشييع جنازة شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
دوريات للجيش والشرطة بشوارع الأقصر بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
صرخات فتاة أنقذتها من أنياب طالب جامعي بأكتوبر -
المعاينة: إصابة شخص بانفجار أسطوانة غاز بمحل "كاوتش" في أوسيم -
«ماركا» تحاكم المسؤولين عن انتكاسة برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الإمارات تترأس أعمال اللجنة الوزاربة للتصدى لتدخلات إيران فى المنطقة

Google+ Print
الإمارات تترأس أعمال اللجنة الوزاربة للتصدى لتدخلات إيران فى المنطقة الإمارات تترأس أعمال اللجنة الوزاربة للتصدى لتدخلات إيران فى المنطقة
بدأت اليوم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، أعمال اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتصدى للتدخلات الإيرانية فى شؤون الدول العربية، برئاسة وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتى أنور قرقاش، وذلك لبحث سبل التصدى للتدخلات الإيرانية فى الشؤون الداخلية للدول العربية.

وتضم اللجنة الوزارية فى عضويتها كل من "الإمارات، ، البحرين، "، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية. وسوف ترفع اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها إلى وزراء الخارجية قبيل مراجعة مشروع جدول أعمال القمة العربية، والذى يتضمن بندا حول "التدخلات الإيرانية فى شؤون الدول العربية".


>- اليوم.. انطلاق اجتماعات وزراء الخارجية العرب بنواكشوط قبيل القمة العربية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم