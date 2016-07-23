الإمارات تترأس أعمال اللجنة الوزاربة للتصدى لتدخلات إيران فى المنطقة

بدأت اليوم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، أعمال اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتصدى للتدخلات الإيرانية فى شؤون الدول العربية، برئاسة وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتى أنور قرقاش، وذلك لبحث سبل التصدى للتدخلات الإيرانية فى الشؤون الداخلية للدول العربية.

وتضم اللجنة الوزارية فى عضويتها كل من "الإمارات، السعودية، البحرين، مصر"، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية. وسوف ترفع اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها إلى وزراء الخارجية قبيل مراجعة مشروع جدول أعمال القمة العربية، والذى يتضمن بندا حول "التدخلات الإيرانية فى شؤون الدول العربية".

- اليوم.. انطلاق اجتماعات وزراء الخارجية العرب بنواكشوط قبيل القمة العربية