مقتل 25 وإصابة 200 من قوات البنيان المروص فى اشتباكات مع "داعش" بسرت

لقى 25 عنصرا مصرعهم وأصيب 200 آخرون من قوات "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبى ،جراء الاشتباكات العنيفة مع تنظيم "داعش" بمدينة سرت.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف عيسى أن الجثامين وضعت فى ثلاجة المستشفى لحين عرضها على الطب الشرعي، لافتا إلى أن الجرحى تفاوتت إصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة والحرجة ، وغادر المستشفى عدد منهم وهناك حالات مازالت تحت الملاحظة الطبية.
وقال المتحدث الرسمى لمستشفى مصراته المركزى عبد العزيز عيسى - فى تصريح صحفى اليوم السبت- "إن المستشفى استقبل منذ أمس الأول حتى الآن جثامين ل 25 عنصرا من قوات "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى و200 جريح ، جراء الاشتباكات مع تنظيم "داعش"بمدينة سرت.
وأضاف عيسى أن الجثامين وضعت فى ثلاجة المستشفى لحين عرضها على الطب الشرعي، لافتا إلى أن الجرحى تفاوتت إصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة والحرجة ، وغادر المستشفى عدد منهم وهناك حالات مازالت تحت الملاحظة الطبية.
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