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تقرير تونسي: الأهلي يفاوض جناح الترجي

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تقرير تونسي: الأهلي يفاوض جناح الترجي تقرير تونسي: الأهلي يفاوض جناح الترجي

قالت صحيفة الصباح التونسية إن الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز يفاوض اللاعب إدريس المحيرصي الذي رفض تجديد عقده مع فريق الترجي التونسي.

ونشرت الصحيفة تصريحات وليد الكوكي وكيل أعمال اللاعب التي أكد فيها أنه سيسافر إلى خلال الأيام المقبلة للجلوس مع مسؤولي الأهلي من أجل مناقشة العرض المقدم.

ونفت الصحيفة توقيع اللاعب على عقود انضمامه لفريق هايدوك سبليت الكرواتي، مشيرة إلى رغبة الأهلي في التعاقد معه حتى يكون خليفة رمضان صبحي.

ولعب جناح الترجي صاحب الـ22 عاما 25 مباراة في الدوري التونسي الموسم المنصرم سجل خلالها 5 أهداف وصنع 8.

وكان المحيرصي أحد عناصر فريق "الدم والذهب" الذي توج بدوري أبطال إفريقيا عام 2011.

شاهد أهداف اللاعب.

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فيديو اليوم السابع

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