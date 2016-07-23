مدرب الزمالك السابق: دربت 14 لاعبا من أبطال اليورو

كشف جوزوالدو فيريرا مدرب الزمالك الأسبق والمدير الفني الحالي للسد القطري عن تدريبه لـ14 لاعبا من بين قائمة الـ23 التي توجت بلقب يورو 2016 مع منتخب البرتغال.

وقال بطل الثنائية المحلية مع الزمالك موسم 2014-2015:"فخور كبرتغالي أننا أصبحنا أبطال أوروبا لأننا بلد صغير، نجحنا فى السابق فى الفوز بالعديد من البطولات على مستوى الأندية ومستوى الفئات السنية تحت 17 سنة وتحت 19 سنة وكنا نفتقد الفوز بلقب كبير مثل هذا، وبالتالي شعب البرتغالي سعيد بهذه البطولة وبهذا الفوز".

وأضاف للموقع الرسمي للسد "لدينا أحد أفضل اللاعبين في العالم هو كريستيانو رونالدو، دائما هذا اللاعب يشعرنا بالفخر والامتنان. بالنسبة لي فوز البرتغال بلقب اليورو يعطيني شعور خاص وثمين لاسيما وأن من بين 23 لاعبا في قائمة البرتغال كان 14 لاعبا منهم تدربوا على يدي في فترة من الفترات في أندية مختلفة وسنوات مختلفة. على سبيل المثال برونو ألفيس وبيبي وريكاردو كارفاليو والحارس روي باتريسيو، عندما أشاهد هؤلاء اللاعبين خلال هذه الفترة أشعر بالفخر والفرح".

وكان فيريرا قد توج بـ6 ألقاب مع بورتو حين قاده في الفترة ما بين 2006 و2010.

ويمتلك صاحب الـ70 عاما خبرة كبيرة في عالم التدريب، فقاد أندية بنفيكا وبراجا وبوافيستا ومالاجا وباناثينايكوس وسبورتينج لشبونة.

ونجح فيريرا في إعادة لقب الدوري للزمالك بعد غياب 11 عاما، بل وقاده لكسر هيمنة الأهلي على لقاءات القمة حين فاز عليه في نهائي كأس مصر العام الماضي 2-صفر.