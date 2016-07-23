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وادي دجلة: رفضنا عرضا لضم ستانلي مقابل 3 مليون دولار

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وادي دجلة: رفضنا عرضا لضم ستانلي مقابل 3 مليون دولار وادي دجلة: رفضنا عرضا لضم ستانلي مقابل 3 مليون دولار

أكد نادي وادي دجلة أنه رفض عرضا من أحد الأندية القطرية يقدر بـ3 مليون دولار للاستغناء عن مهاجمه النيجيري ستانلي أوهايوتشي.

فاعتبرت إدارة النادي أن العرض لا يليق بالمستوى الذي ظهر به صاحب الـ26 عاما في الدوري المصري الممتاز.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب بات قريبا من الانتقال للزمالك لمدة موسم على سبيل الإعارة. (طالع التفاصيل)

ورغب الأهلي في ضم اللاعب بشكل نهائي إلا أن مطالب دجلة المالية حال دون إتمام الصفقة. (طالع التفاصيل)

وأشار دجلة عبر نشرته الإعلامية إلى أن ناديي الترجي والصفاقسي التونسيين يرغبان في التعاقد مع اللاعب.

ومازالت إدارة النادي تدرس جميع العروض المقدمة للحصول على خدمات اللاعب.

وكان ستانلي هدافا لدجلة في الدوري بالموسم المنصرم، فسجل 11 هدفا قادت الفريق للمركز الخامس.

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