جامعة أسيوط تشارك فى مهرجان دولى شبابى بروسيا وتدعو الشعب الروسى لزيارة مصر‎

شارك وفد طلابي من جامعة أسيوط، فى المهرجان الروسي شيندر شيرو 2016 والذي يعقد للعام الثالث ويهدف إلى إتاحة فرصة للتعارف والتعاون بين الشباب من مختلف دول الاتحاد الفيدرالي الروسي وذلك بحضور السيد أرسن فادجيف وزير الشباب بدولة داغستان الروسية،

صرح بذلك الدكتور شحاتة غريب أستاذ القانون المدني بجامعة أسيوط والمشرف على زيارة الوفد الطلابي للجامعة لروسيا والتى تأتى فى إطار الاتفاقية المبرمة بين جامعة أسيوط وجامعة داغستان الروسية وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس بالجامعة والتي تنص على تبادل وفود طلابية بين الجانبين.

وخلال المهرجان ألقى الدكتور شحاتة غريب، كلمة نيابةً عن وفد جامعة أسيوط دعا خلالها الشعب الروسى لزيارة مصر مؤكداً على استقرارها وما تتمتع به من أمن وأمان، كما عرف خلالها بمكانة مصر السياحية وما تتميز به من معالم أثرية لمختلف الحضارات وكذلك مدن ساحلية تعد من أجمل المدن السياحية على مستوى العالم.

كما تضمن المهرجان نقاش متبادل بين طلاب الجامعة ونظرائهم الروس لتبادل الرؤى والأفكار والتعرف على الثقافة والعادات والتقاليد الخاصة بكل شعب.

وقد صرح الدكتور صلاح أبو الهوى منسق علاقات الجامعة مع جامعات روسيا الاتحادية ومدير مركز اللغة الروسية بالجامعة، أن برنامج زيارة الوفد الطلابى لجامعة أسيوط يستغرق أسبوعين ويهدف إلى التعرف على الحضارة والثقافة الروسية، واكتساب مزيد من مهارات تعلم اللغة الروسية.

مضيفاً أن هذا يُعد الوفد الثامن من طلاب جامعة أسيوط لروسيا، والذى سبق وأن تضمن زيارة أربعة وفود إلى بيتاجورسك ومثلهم إلى داغستان، كما تستقبل جامعة أسيوط بصفة دورية وفود طلاب روس فى زيارات تستغرق عدة شهور لتعلم اللغة العربية والتعرف على الحضارة الإسلامية.