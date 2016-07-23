محافظ أسيوط يهنيء “السيسي” والشعب المصري بمناسبة ثورة 23 يوليو

هنأ المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم السبت، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، بمناسبة مرور 64 عامًا على ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال “الدسوقي”، إن ثورة 23 يوليو سطرت أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب وقواتنا المسلحة لتحقيق أهدافها النبيلة، حيث مثلت تلك الثورة نقطة تحول رئيسية فى تاريخ مصر المعاصر، وجاءت تعبيرًا عن آمال وطموحات المصريين فى الاستقلال والحرية والسيادة الوطنية، وكانت نموذجًا للسعي نحو حياة أفضل عبر مسيرة طويلة من العمل والنضال الوطني.

وأكد “الدسوقي”، على دور جيش مصر العظيم وأنه هو درع الوطن الحصين الذي قدم ولا يزال يقدم العديد من التضحيات والفداء، من أجل الدفاع عن حقوق الشعب المصري، ودعا الشباب وجموع المواطنين إلى تقديم الغالي والنفيس وبذل الجهد حتى تصل مصر إلى بر الأمان وتحتل مكانتها اللائقة بين الأمم.