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«آثار الأقصر»: 4900 سائح زاروا المواقع الأثرية خلال الأسبوع الماضي

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«آثار الأقصر»: 4900 سائح زاروا المواقع الأثرية خلال الأسبوع الماضي «آثار الأقصر»: 4900 سائح زاروا المواقع الأثرية خلال الأسبوع الماضي

الدكتور مصطفى وزيري، مدير عام آثار الأقصر

مراسل«ONA»:
> أكد الدكتور مصطفى وزيري، مدير عام آثار الأقصر، أن عدد السياح الذين زاروا المواقع الأثرية بمحافظة الأقصر، خلال الأسبوع الماضي، بلغ ما يقرب من 4900 سائح من مختلف الجنسيات.
> وأوضح مدير عام آثار الأقصر في تصريح صحفي، أن متوسط عدد السياح الزائرين للمواقع الأثرية بالأقصر يوميًا هو 500 سائح أجنبي و200 مصري يوميًا.

وأضاف، أن السياح الصينيين هم أكثر الزائرين للمناطق الأثرية يليهم السياح الألمان والإنجليز والأسبان واليابانيين والفرنسيين .

ولفت وزيري إلي أن أكثر المواقع الأثرية التي شهدت زيارات للسياح خلال الأسبوع الماضي وادي الملوك والملكات بالبر الغربي وأيضا معبدي الأقصر والكرنك بالبر الشرقي.

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