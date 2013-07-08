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النيابة تستدعى رئيس تحرير الأهرام لاتهامه بالاعتداء على صحفية

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النيابة تستدعى رئيس تحرير الأهرام لاتهامه بالاعتداء على صحفية النيابة تستدعى رئيس تحرير الأهرام لاتهامه بالاعتداء على صحفية

أمرت نيابة بولاق أبو العلا برئاسة المستشار أحمد هريدى، وإشراف المستشار حمدى منصور المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة باستدعاء عبد الناصر سلامة رئيس تحرير جريدة الأهرام، للاستماع لأقواله فى البلاغ المقدم من الصحفية سحر عبد الرحمن والتى تتهمه بالاعتداء عليها.

وكان قد تجمع نحو 150 صحفياً بجريدة الأهرام أمام مكتب عبدالناصر سلامة رئيس تحرير الأهرام لمطالبته بالرحيل، باعتباره معيناً من قبل الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى صهر «مرسى».

وعقب ذلك قام عبد الناصر سلامة بالاعتداء على الصحفية الزميلة سحر عبدالرحمن بالضرب، وصفعها على وجهها، ما أدى لإصابتها بحالة إغماء وإعياء.

تم إخطار الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة للتحقيق والتى أمرت بما سبق.

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مصر 365