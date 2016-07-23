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قائد منطاد روسي يزعم تحقيق رقم قياسي في “الطيران حول العالم”

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قائد منطاد روسي يزعم تحقيق رقم قياسي في “الطيران حول العالم” قائد منطاد روسي يزعم تحقيق رقم قياسي في “الطيران حول العالم”

ارشيفية

زعم قائد بالون “منطاد”، تسجيله رقمًا قياسيًا جديدًا في جولة في جميع أنحاء العالم خلال 11 يومًا، حسبما ذكر أحد مسؤولي فريقه.

وقال ستيف جريفين أحد أفراد طاقم الدعم، إن بالون الروسي فيدور كونياخوف مر اليوم، مباشرة عبر مطار في بلدة نورثام الأسترالية حيث بدأت رحلته في الثاني عشر من يوليو.

كان الأمريكي ستيف فوسيت، انطلق من نورثام أيضا عام 2002، ليسجل رقما قياسيا بلغ 13 يوما و8 ساعات في رحلة قطعت 33 ألف كيلو متر.

استغرقت رحلة كونياخوف، نحو 11 يوما و6 ساعات، ولم يرد الاتحاد الدولي للرياضات الجوية ومقره سويسرا على الفور على طلبنا لتأكيد الرقم الجديد، ومن المتوقع أن يهبط بالون كونياخوف في وقت لاحق.

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