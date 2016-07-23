طرق تفتيح وتبييض البشرة لوجة أكثر إشراقأ

«دقيق الشعير وماء الورد وعصير الليمون» يؤخذ مقدار ملعقة من دقيق الشعير وملعقة من ماء الورد وملعقة من عصير الليمون مع بعضهم البعض ليتكون لدينا عجينة ملساء توضع وتفرد على وجهك المرطب ويتم تركها تجف على الوجه فترة قصيرة من الزمن ما يقارب الربع ساعة ثم يغسل الوجه بالماء جيدا ,له فائدة من تفتيح وتعطير البشرة والوجه.

«عصير الليمون وخشب الصندل» يؤخذ مقدار ملعقة من عصير الليمون وملعقة من خشب الصندل ويتم عجنهم معا إذا أردت بإمكانك إضافة القليل من ماء الورد لهم ثم ضعي الناتج على بشرتك لمدة ربع ساعة بعدها قومي بغسل وجهك بالماء النقي ليصبح وجهك مشرقا مع ناتج مضمون ذلك يعمل على تبطيئ عمل مادة أو صبغة الميلانين التي تكسب البشرة لونها .

«حبة البركة وعصير الليمون» يؤخذ مقدار ملعقة من زيت حبوب البركة المعروفة ايضا ب”القزحة” وملعقة من عصير الليمون ثم نقوم بخلطهم معا لصنع عجينة لينة توضع على الوجه مدة ربع ساعة عند الاستيقاظ من النوم باكرا على البشرة المرطبة ثم يغسل بالماء حيث تمتاز حبة البركة أن لها فائدة في جعل الوجه نقيا ولماعا وتزيل آثار البثور وحب الشباب القديمة والجروح.

«البندورة وعصير الليمون» تؤخذ ثمرة البندورة الكبيرة وتعصر ثم توضع عليها ملعقة كبيرة من عصير الليمون ويتم خلطهم معا ويوضع على الوجه لمدة عشر دقائق ثم تزال بالماء النقي كالعادة وتعد البندورة من الثمار الغنية بمادة الليكوبين الذي يقلل ويقي من آثار الشيخوخة على البشرة والليمون يفتح البرة بطريقة فعالة.

«عصير الليمون والشوفان» تخلط قدار ملعقة من الشوان المعد سابقا مع مقدار ملعقة عصير ليمون مع مراعاة أن البشرة الحساسة لا يوضع عليها مباشرة يجب تخفيفها بالقليل من الماء لكى لا تتأذى البشرة ثم ضيفي الخليط على بشرتك بلطف لمدة ثلث ساعة واتركيها لتجف ثم أزيليه بعدها وقومي بغسل وجهك بالماء الرطب وستلاحظين فرقا ,يعتبر الشوفان مقشر لطبقات البشرة وينصح به مرضى الأكزيما ويعمل على تخفيف الالتهاب ويفتح الليمون البشرة.

«ماسك الطين وعصير الليمون» يؤخذ مقدار ملعقة من عصير الليمون وماسك الطين والقليل من ماء الزهر ويخلط معا ’ثم يفردوا على الوجه الرطب ثم نترك الطين ليجف وينشف على الوجه ثم يشطف الوجه بالماء ذلك يعطي البرة لمعانا واشراقة جميلة.